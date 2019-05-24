PTT personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı son dönemde bireyler tarafından oldukça fazla aratılıyor. Özellikle 55 bin kişiye iş istihdamı yaratacak olan PTT'nin ilanları yakından takip ediliyor. PTT birimlerinde kadro bekleyen vatandaşlar için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 55 bin personel alımı ilanı yayınladı. Konuyla ilgili tüm detayları ise sizler için hazırladık…

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı başvuru şartlarının başlama tarihi ve personel alımı başvuru şartları ile ilgili tüm detayları sonraki sayfadan öğrenebilirsiniz…