PUBG Lite Türkiye’de kullanıma açıldı! PUBG Lite sistem gereksinimleri

Son yılların en popüler oyunlarından olan, Türkiye'den ve dünyadan milyonlarca kullanıcıya sahip olan PLAYERUNKNOW'S BATTLEGROUNDS lite sürümüyle Türkiye'de erişime açıldı. Hatırlanacağı üzere 9 Mayıs'ta PUBG Lite'ın Türkiye ön kayıt süreci başlamıştı. Oyun ise 21-22 Mayıs tarihlerinde ön indirmeye açılmıştı. Ön kayıt sürecinde de diğer PUBG oyunlarına olduğu gibi büyük biri ilgi vardı. Tam 300 binden fazla oyunsever 22 Mayıs'a kadar ön kayıt yaptırdı. Peki, PUBG lite nasıl ve nereden indirilir? PUBG lite sistem gereksinimleri nelerdir?

PUBG LİTE TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI! PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Uzun bir süredir beklenen oyun için o gün sonunda geldi. 23 Mayıs itibariyle oyun, ülkemizde kullanıma açıldı. Artık oyuncular, düşük sistemli bilgisayarlarında PUBG keyfini yaşayabilecek. #herkesePUBGLite sloganıyla yola çıkan oyun, modern dizüstü ve masaüstü tüm bilgisayarda oynanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Mevcut oyundan farklı olarak Vikendi haritasının bulunmadığı versiyonda diğer üç haritada oynamak mümkün. Oyuncular Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarından birini seçerek maceraya atılabiliyor.

Oyuncuların her bir haritada farklı oyun stili ve taktik kullanması gerekiyor. Ayrıca Antreman Modu sayesinde oyuna aşina olmayanlar alıştırma yapabiliyor.

Oyunu hem üçüncü şahıs hem de birinci şahıs perspektifinde oynamak mümkün.

Tıpkı normal versiyonda olduğu gibi Lite versiyonda da tercihe göre tek ya da takım halinde oynanabiliyor. Squad oynamak istiyorsanız, takım arkadaşlarınızdan zorlu anlarda yardım talep edebilirsiniz ve daha taktiksel bir şekilde rakip ile karşı karşıya gelirsiniz.

PUBG LİTE NASIL İNDİRİLİR?

Oyunu indirmeden önce bir PUBG hesabı açmanız gerekiyor. Bunun için burayatıklayıp bir hesap oluşturabilirsiniz.

Üç farklı haritası ve bir Antreman Modu bulunan PUBG Lite nasıl indirilir? Sorusunun yanıtı aslında çok basit. Hesabınızı açtıktan sonra, Buradaki linke tıklayarak oyunu indirmeye başlayabilirsiniz. Verilen linkte, oyunu başlatmakta zorlananlar için bazı çözümler de sunuluyor.

Kurulum dosyasını indirdikten sonra bilgisayarınıza yüklemeye başlayabilirsiniz. Yükleme sona erdikten sonra oyunu oynayama hazırsınız demektir.

PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMİ

Ücretsiz PUBG Lite sistem gereksinimi de belli oldu. Oyunu oynayabilmek için masaüstü ve dizüstü bilgisayarın bazı sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Bunun için minimum ve tavsiye edilen gereksinimler açıklandı. İşte PUBG Lite sistem gereksinimi:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 2,4 GHz

Bellek: 4 GB

Grafik işlemci: Intel HD Graphics 4000

Depolama alanı: 4 GB

DirectX sürümü: DirectX 11

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 2,8 GHz

Bellek: 8 GB

Grafik işlemci: NVIDIA GeForce GTX 6600 veya AMD Radeon HD 7870