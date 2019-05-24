Sahte doktor annelik hayali kuran kadınları dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H. isimli kadınlar, Siteler Polis Merkezi'ne yaptıkları müracaatta, çocuklarının olmadığını, çevreden edindikleri duyum üzerine kendisini 'kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru' M.Ş. olarak tanıtan şahsın Hal Mahallesi'de muayene olarak kullandığı iş yerine gittiklerini, doktor olarak tanıtan şahısla yaptıkları görüşmede uygulayacağı tedavi neticesinde çocuklarının olacağını, bununla birlikte muayene esnasında iğne vurulduklarını söyledi.

