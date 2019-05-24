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doktor annelik hayali kuran kadınları dolandırdı

Mersin’de muayene açarak, 6 kadını hamile kalmaları vaadiyle dolandıran Suriye uyruklu bir kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Kadınları hamile bırakma vaadiyle dolandıran doktor, bilmedikleri bir iğne de yaparak karınlarının ve vücutlarının bazı bölgelerinin şişmesine neden oldu. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, kadınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu, şişkinliklerinin indiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 09:53
Sahte doktor annelik hayali kuran kadınları dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H. isimli kadınlar, Siteler Polis Merkezi'ne yaptıkları müracaatta, çocuklarının olmadığını, çevreden edindikleri duyum üzerine kendisini 'kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru' M.Ş. olarak tanıtan şahsın Hal Mahallesi'de muayene olarak kullandığı iş yerine gittiklerini, doktor olarak tanıtan şahısla yaptıkları görüşmede uygulayacağı tedavi neticesinde çocuklarının olacağını, bununla birlikte muayene esnasında iğne vurulduklarını söyledi.

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Sahte doktor annelik hayali kuran kadınları dolandırdı
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