Sümela 4 yıl sonra kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Restorasyon çalışmaları nedeniyle4 yıldır kapalı olan DoğuKaradeniz turizminin gözdemerkezlerinden SümelaManastırı, 25 Mayıs'ta yenidenziyarete açılacak. Ziyaretçiler,manastırın restorasyon çalışmalarıtamamlanan birinci avluya kadar olanbölümünü gezebilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, manastırın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemler başlatılacak.Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması yapıldı. Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020'nin sonunda tamamlanmasını planladığı restorasyon çalışmaları, 22 Eylül 2015'te başlatılmıştı.