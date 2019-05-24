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Sümela 4 yıl sonra kapılarını açıyor

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Sümela 4 yıl sonra kapılarını açıyor
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır kapalı olan Doğu Karadeniz turizminin gözde merkezlerinden Sümela Manastırı, 25 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacak. Ziyaretçiler, manastırın restorasyon çalışmaları tamamlanan birinci avluya kadar olan bölümünü gezebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, manastırın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemler başlatılacak.

KAYALAR SABİTLENDİ
Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması yapıldı. Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020'nin sonunda tamamlanmasını planladığı restorasyon çalışmaları, 22 Eylül 2015'te başlatılmıştı.
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Sümela 4 yıl sonra kapılarını açıyor
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