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Tarihi geçmiş kaymak kavgası

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Tarihi geçmiş kaymak kavgası
BEYOĞLU'NDA bir markette kaymak alan vatandaş tarihinin geçtiğini görünce market çalışanı ile kavga etti. Çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı. Olay dün Beyoğlu, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki bir merkette meydana geldi. Marketten aldığı kaymağın son kullanma tarihinin geçtiği gören kadın ürünü iade etmek isteyince market çalışanlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmaya kadının eşi de katılınca tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren market çalışanı Ayşe A. bıçakla elinden yaralandı. Olay sonrası paniğe kapılan karı koca ise koşarak kayıplara karıştı.
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Tarihi geçmiş kaymak kavgası
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