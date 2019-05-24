Teklif yasalaştı ‘Kapadokya Alan Başkanlığı’ kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak olan Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi dün kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkıma yetkili olacak. Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığı'nın uygun görüşüyle yapılacak.