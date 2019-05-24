Semiha Berksoy 109. yaş günü ile Google Doodle oldu! Semiha Berksoy kimdir, eserleri nelerdir? İşte hayat hikayesi

Küresel arama motoru Google, özel günler için hazırladığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, ülkemizde ilklerin sanatçısı olarak da bilinen unutulmaz operacı Semiha Berksoy'un 109. yaş günü için bir Doodle hazırlandı. Çeşitli aramalar için Google ana sayfasını açan bireyler, Semiha Berksoy Doodle çalışması ile karşılaşıyorlar. Bu bağlamda da, 'Semiha Berksoy kimdir?' sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

Haberimizin detaylarından, bugün 109. yaş günü olan opera sanatçısı Semiha Berksoy'un hayatı hakkında bilgilere ulaşabilir ve eserlerini görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ünlü ismi hayat hikayesi;