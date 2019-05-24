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109. yaş günü ile oldu! , eserleri nelerdir? İşte hayat hikayesi

Özel günlerde yaptığı çalışmaları ile bilinen , bugün için 'un 109. yaş gününü kutladı. İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Berksoy, aynı zamanda ressam kişiliği ile de tanınmaktadır. Arama motoru Google'ın ana sayfasını açan bireyler de Semiha Berksoy için yapılan Doodle çalışması ile karşılaşıyorlar. Bu doğrultuda da, '?' sorusu günün en çok yanıtı merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Peki, Semiha Berksoy kimdir ve eserleri nelerdir? Google Doodle olan ünlü ismin hayat hikayesi ve hakkındaki tüm detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 08:35
Semiha Berksoy 109. yaş günü ile Google Doodle oldu! Semiha Berksoy kimdir, eserleri nelerdir? İşte hayat hikayesi

Küresel arama motoru Google, özel günler için hazırladığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, ülkemizde ilklerin sanatçısı olarak da bilinen unutulmaz operacı Semiha Berksoy'un 109. yaş günü için bir Doodle hazırlandı. Çeşitli aramalar için Google ana sayfasını açan bireyler, Semiha Berksoy Doodle çalışması ile karşılaşıyorlar. Bu bağlamda da, 'Semiha Berksoy kimdir?' sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

Haberimizin detaylarından, bugün 109. yaş günü olan opera sanatçısı Semiha Berksoy'un hayatı hakkında bilgilere ulaşabilir ve eserlerini görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ünlü ismi hayat hikayesi;

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Semiha Berksoy 109. yaş günü ile Google Doodle oldu! Semiha Berksoy kimdir, eserleri nelerdir? İşte hayat hikayesi
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