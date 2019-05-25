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Buzdolabından çıkan yangını gözyaşları içerisinde izlediler!

'da, bir dairede buzdolabından çıktı. Duman dolan 12 katlı apartman tahliye edilirken, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşları için izleyen daire sahibi Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı. Yangın, dairede maddi hasara yol açtı.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 13:39
Buzdolabından çıkan yangını gözyaşları içerisinde izlediler!

Yangın, saat 09.00 sıralarında Uncalı Mahallesi 1327 Sokak'taki 12 katlı Selen Sitesi'nin 8'inci katındaki dairede çıktı. Avni ve Zeliha Kapacıoğlu çiftine ait dairede buzdolabının alev almasıyla başlayan yangın, bir anda büyüdü. Kapacıoğlu çifti hemen dışarı çıkarken, karşı komşuları Ali Seran, elektriği keserek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Apartmana duman dolması nedeniyle daireler tek tek tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı. Kapacıoğlu'na olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

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Buzdolabından çıkan yangını gözyaşları içerisinde izlediler!
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