Dikkat! Meteoroloji bu iller için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre yurdun kuzey kesimlerinde beklenen yağışlar öğle sonrasında da etkisini artırarak devam edecek. Bazı şehirlerimizde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...