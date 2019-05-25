Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Dikkat! Meteoroloji bu iller için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?

Dikkat! bu iller için son dakika ve yağış uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?

’den gelen son dakika uyarısına göre yağışlar öğleden sonra da devam edecek. Haftasonunun ilk günü olan Cumartesi için plan yapan vatandaşlar evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Yurdun bazı kesimlerinde fırtına beklenirken, birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Özellikle , , ve için yapılan tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 25.5.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 12:02
Dikkat! Meteoroloji bu iller için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika tahmin raporlarına göre yurdun kuzey kesimlerinde beklenen yağışlar öğle sonrasında da etkisini artırarak devam edecek. Bazı şehirlerimizde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 MAYIS CUMARTESİ

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Meteoroloji bu iller için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN