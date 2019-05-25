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En güzel nasıl yapılır? Ramazanın tadı Güllaç tarifi…

- geleneksel olarak Ramazan tatlısıdır. Özellikle Ramazan ayında, tatlı bir iftar hazırlamak için hafif, kolay ve çabuk hazılanabilir olması nedeniyle tercih edilir. Ramazan’da glüten istemeyenler için glutensiz Güllaçlar da bulunmaktadır. Yıllık Güllaç üretiminin %90'ı Türkiye'de Ramazan ayında satılmaktadır. Peki, en güzel Güllaç nasıl yapılır? İşte en lezzetli Güllaç tarifi…

Giriş Tarihi: 25.5.2019 11:47
En güzel güllaç nasıl yapılır? Ramazanın tadı Güllaç tarifi…

15. yüzyılda kadınlar Güllaç'ı mısır nişastası kullanarak hazırlarlardı ve daha sonra kullanmaları için onları saklarlardı. Güllaçlar havaya maruz kaldıklarında çok çabuk kururlar, böylece süt ve şekere batırılarak tekrar yumuşattılardı. Güllaç'ın yapımında zaman içinde farklılıklar oluşmaya başladı ve yapanlar zamanla bu tatlıya gül suyu eklemeye başladılar. Güllaç'ın kelime anlamı gül aşı - gül yemeğidir. Sonunda isimi Güllaç'a dönüşmüştür. Peki, en lezzetli Güllaç nasıl yapılır? İşte size enfes bir Güllaç tarifi...

MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Bir buçuk litre süt
1 paket güllaç
Yarım çay bardağı gülsuyu
400 gram ceviz içi
Süslemek için: Gül yaprakları

YAPILIŞI
Bir tencereye toz şekeri ve sütü koyup, 5 dakika (kaynamamasına dikkat ederek) ısıtın. Sonrasında şekerli sütü geniş bir tepsiye dökün. 1 adet güllaç yaprağını şekerli süte koyup yumuşatın ve avuç içi büyüklüğüne getirin (tatlı tabağı büyüklüğünde de olabilir). İçine dövülmüş cevizden 1 çorba kaşığı koyun ve yaprağı katlayın. Başka bir kaba dizin. Her bir güllaç yaprağını aynı işlemden geçirin ve kaba dizin. Kalan şekerli sütü üzerine dökün. Yarım çay bardağı gülsuyunu üzerine gezdirin. Gül yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Güllaç yapraklarını arzuya göre istenirse, kat kat bir kaba koyup sütle ıslatın. Arasına ceviz içini koyup, üzerine de belli bir kat oluşturun. Şekerli sütü üzerine gezdirin. Tüm yaprakların sütü çekmesini ve yumuşamasını bekleyin. Dilimleyip servis yapın.

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