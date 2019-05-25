Gaziantep sanat merkezine kavuştu

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla hizmete açıldı. 3 bin kişilik kapasitesi olan merkezin açılışında sahnelenen "Yunus'un Dili" adlı konser ve gösteri yoğun ilgi gördü. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Haluk Kalyoncu, Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Gaziantep'te ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Gaziantep'te 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri var. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar" diye konuştu.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise Gaziantep'in stratejik bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahip. Bu sebeple, üniversitemizin temellerini buraya attık. Yani, ilmin, bilimin, irfanın, ticaretin kavşağı olan Tarihi İpek Yolu'nun üzerine kurduk. Bu yol öyle bir yoldur ki; doğudan batıya ve batıdan doğuya orduların, bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de aktığı, büyük buluşmaların yoludur. Üniversitemizin ruhunda ve tarihi hafızasında İpek Yolu tecrübesi zaten var. Şimdi açtığımız merkezimizle bu tecrübeye sizlerin de büyük katkılar yapmasını bekliyoruz. Bir ülkenin ilerlemesi, medeni uygarlıklar seviyesine gelmesi sadece ekonomik gelişmelere bağlı değildir. Üniversiteler ve iş dünyası ile birlikte kültüre, sanata ve spora verdiği değere de bağlıdır" şeklinde konuştu. Sanatçı-Akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak yönetiminde hazırlanan "Yunus Dilinden" konseri, 3 bin kişilik kapasitesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ilk olan; HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Konserde çalınan eserlere, geleneksel ve modern dans adımlarından esinlenerek oluşturulan koreografilerdeki danslar eşlik etti. Etkinlikte HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, İbrahim Kalın ise Prof. Dr. Erol Parlak'a hediye takdim etti.