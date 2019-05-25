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’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 25.5.2019
Gaziantep'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hamdi Karaboran idaresindeki 27 B 3852 plakalı otomobil, Burç Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsünün babası Ali (65) ve annesi Fatma Karaboran (64) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve eşi Hamide Karaboran, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren Karaboran çiftinin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.
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Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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