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Gezi, faciayla bitti

SEBAHATTİN ALP Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019
Gezi, faciayla bitti
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, önceki gün bir otomobil kiralayarak gezmeye çıktı. Ancak Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı otomobil, 23.00 sıralarında, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Mustafa Boran'ın kullandığı TIR'la çarpıştı. Öğrencilerden Ebru Durak (21) ile Halit Atabay (21) hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fırat Çelebi ile diğer öğrenciler Berna Yılmaz (22) ve Ömer Beder (23) itfaiye ekipleri tarafından, aracın tavanını kesilerek çıkarılabildi. Öğrenciler ve TIR sürücüsü Mustafa Boran ile yanında bulunan Durmuş Albezirgan, tedavi altına alındı.
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Gezi, faciayla bitti
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