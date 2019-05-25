Madde bağımlılığından hafızlığa

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Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda madde bağımlılığından dolayı hükümlü olan Abdulkadir Geylani Tekgöz hapishanede 15 ayda hafızlığını tamamladı ve icazetini aldı. İlk defa bir hapishanede icazet alan Tekgöz'ün hikayesini onu çalıştıran Diyanet görevlisi vaiz Mehmet Uslu anlattı. Uslu "15 yaşından 25 yaşına kadar madde bağımlısı olarak 2015'de hapse giren Abdulkadir ile 2018 yılı Ocak ayında hafızlık için çalışmalara başladık. 15 ayda bitirdik. Bana nasip olduğu için çok mutluyum. Hafızlığa motiveasyon oldu" dedi.Madde bağımlısı olarak 25 yaşında Konya'da Aralık 2015'te hapse giren Tekgöz'ün hayatı hapishanede değişti. Tekgöz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Kur'an-ı Kerim öğrendi. Tekgöz'ü çalıştıran vaiz Uslu " Abdulkadir bu ay hafızlığını tamamladı. İlk defa Türkiye'de hapishanede birine icazet töreni düzenlenerek hafızlık ünvanı verildi. Normalde bile hafızlık hergün bir sayfa ezberleseniz bile yaklaşık 2 yıl sürer. Biz mealini de okuyarak farklı bir metot ile 15 ayda bitirdik. " dedi.Tekgöz'ün değişiminin herkese örnek olduğunu anlatan Uslu "Biz bunu diğer mahkumlara da anlattık ve onlar da hafızlığa motive oldu. Şu anda çeyrek ve yarım hafız 3 mahkum daha var. Ama bu rakam artacak. Abdülkadir de bazen motivasyonunu kaybediyordu ama çalışmayı bırakmadı. İlk başta 5 satırı ezberlemeye zorlanıyordu" şeklinde konuştu.İcazet töreninde ailesine de duygu dolu anlar yaşatan Tekgöz, "Kim derdi ki cezaevi benim Rabbimle buluşma noktam olacaktı. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bırakın hafızlık kelimesini, Elif Be'yi bilmeyen ben Rabbimin izni ile Kur'an-ı zihnimde taşımakla şereflendim" diyerek mutluluğunu dile getirdi. 5 yıldır hapishanede olan Tekgöz, 4 yıl daha yatacak.