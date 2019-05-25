İzmir'de yaşlıların korkulu rüyası oldular! 'Eşiniz gözaltında' yalanıyla 264 bin lira dolandırdılar

İlk olay, 24 Nisan'da Çiğli'de yaşandı. 75 yaşındaki Perihan G.'yi arayan dolandırıcı kendini polis olarak tanıttı. Zanlı, "Eviniz FETÖ terör örgütünün eline geçti. Eşiniz gözaltında. Eviniz örgüt tarafından satılacak. Evde sakladığınız altın ve para var mı? Varsa çıkartıp bize teslim edin. Muhtarla birlikte eve bakmaya geleceğiz. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon yapacağız. Operasyon bitince paranızı bizden teslim alacaksınız" yalanını uydurdu. Buna inanan Perihan G., 50 bin lira para, bir adet zincirli Atatürk altını, bir adet beşi bir yerde altın ile 10 adet reşat altınını evine gelen dolandırıcıya teslim etti.



EVDE NE KADAR ALTIN VAR?



29 Nisan'da yine Çiğli'de yaşanan olayda kendini polis olarak tanıtan zanlı, 60 yaşındaki Melahat T.'ye, "Sizin ve eşinizin nüfus cüzdanı başka biri tarafından kullanılmış. Kullanan şahıslar tutuklandı. Eşiniz de polis merkezinde gözaltında. Evde ne kadar altın ve paranız var? Muhtar ile birlikte gelip evi arayacağız" yalanını uydurdu. Bunun üzerine evde bulunan 5 bilezik, 14 çeyrek altın, 2 altın kelepçe, bir gerdanlık set, 2 çocuk künyesi ile bir altın yüzüğü poşete koyan Melahat T. zanlıların çağırdığı evinin yakınındaki caddeye giderek elden teslim etti. 30 Nisan'da Konak'ta yaşayan 73 yaşındaki Münasip Y.'yi arayan sahte polis, "Kimlik bilgileriniz çalındı ve kart çıkartılıp değişik yerlerden alışveriş yapıldı. Şahıslardan biri yakalandı, diğerini yakalamaya çalışıyoruz. Eşiniz gözaltına alındı. Evinizde ne kadar altın ve para varsa çıkartın. Gelip teslim alacağız. Operasyon bitince size geri vereceğiz" dedi. Bu yalana inanan Münasip Y., 9 bilezik, 3 Cumhuriyet altını, 6 yarım altın, 8 çeyrek altın, iki altın küpe ile 9 bin 800 lira parayı gelen zanlıya verdi.





ALTINLARI BOZDURUN, OPERASYONDA KULLANACAĞIZ



Çete üyeleri bu kez 2 Mayıs'ta Eşrefpaşa semtinde 66 yaşındaki Saadet S.'yi kandırmayı başardı. Kendini cumhuriyet savcısı Ömer olarak tanıtan zanlı, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle telefonlarınız dinlenmiş. Eşiniz bu nedenle emniyette gözaltına alındı. Evde ne kadar altınınız varsa kuyumcuda bozdurun. Operasyonda kullanacağız. Arkadaşlarımız parayı sizden teslim alacaklar" şeklinde yalan uydurdu. Saadet S. poşete koyduğu, 5 Cumhuriyet altını, 2 bilezik, 1 Reşat altını, bir yarım altın, bir çeyrek altın, 2 altın nazarlığı Alsancak 1. Kordon'da zanlıya verdi. Dolandırıcılık çetesi üyeleri yine 2 Mayıs'ta aynı yöntemle Alsancak'ta yaşayan 72 yaşındaki Haydar Y.'den 22 bin 700 lira para, 3 bilezik, 4 tane altın yüzük, bir çift altın küpe aldı.



YAŞLILARIN KORKULU RÜYASI OLAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ



Artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyen polis ekipleri zanlıların izine Alsancak'taki bir apartman dairesinde rastladı. 2 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla 3 zanlı kıskıvrak yakalandı. Çete lideri 29 yaşındaki Halil Büyükler ile çete üyeleri 25 yaşındaki Mehmet Sarıdal ve 20 yaşındaki Casim Çiftçi gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada bir poşet içinde 43 bin 800 lira para ile 3 bilezik, 4 yüzük, bir çift altın küpe ele geçirildi. Zanlılardan Sarıdal'ın 7 adet dolandırıcılıktan, 3 adet resmi belgede sahtecilikten ve bir yaralamadan, çete lideri Büyükler'in ise emniyette dolandırıcılıktan bir adet kaydının olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin ise sabıka kaydının bulunmadığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.