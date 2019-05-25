Kaçak gittikleri denizde acı son

BUGÜN NELER OLDU

Ayvacık ilçesindeki Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp, Akliman mevkisine gitti. Burada denize giren liselilerden Sıtkı Evsen (17) ve İbrahim Soysal (17), kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözden kayboldu. Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere haber verdi. Hemen suya atlayan çevredekiler, Sıtkı Evsen'i yarı baygın halde buldu. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evsen hayatını kaybetti. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonunda İbrahim Soysal'ın da cansız bedenine ulaşıldı. İki gencin ölümü Esen'in yaşadığı Babadere Köyü ile Soysal'ın yaşadığı Naldöken köyünü yasa boğdu.İbrahim Soysal'ın yaşadığı Naldöken Köyü'nden komşusu olan Serhat Bulayır, aldıkları ölüm haberleriyle yıkıldıklarını belirterek "İbrahim ailenin tek çocuğuydu. Başarılı bir öğrenciydi. Bayram her iki aileye de zehir oldu" dedi. Sıtkı Evsen'in yaşadığı Babadere Köyü sakinlerinden Serhat Bulayır da "Sıtkı motosiklet tutkunuydu. Ailenin iki çocuğundan en küçüğüydü" diye konuştu.