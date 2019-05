Kısakürek’in ‘anıları’ yeni adresinde ziyarete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36'ncı yıldönümünde özlemle yad ediliyor. Kısakürek'in kişisel eşyalarının sergilendiği müzenin de içinde olduğu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı da Ümraniye'deki yeni yerine taşındı. Usta edebiyatçının eşyalarından günümüze ulaşan hatıraları, ailesi tarafından hayata geçirilen sergiyle de gün yüzüne çıktı.Vakıf ve sergi ile ilgili açıklama yapan Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek "Buradaki eşyalar üstadın iklimini göstermek bakımından önemli. Mesela müzik zevki hakkında çok bilgisi olmayanlar için plakları (Beethoven, Çaykovski, Puccini, Verdi) var burada. Üstat çok radyo dinlediğinden, radyoları var. Ayrıca at zevkini gösteren kamçısı var. Biyografik belgeler var. Burada göstereceğimiz iklimin haricinde zaten koca bir araştırma merkezi var. Orada da hususen araştırma yapacakları büyük bir zenginlik var" dedi.Ümraniye'de hafta içi her gün ziyaretçilere kapılarını açık tutacak müzenin önemi ile ilgili konuşan Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek de "Her şeyin dejenere olduğu bu devirde onun bütün asliyetini muhafaza ile mükellef addettik kendimizi. Bu şuuru gayet diri tutarak bugünlere kadar geldik. Allah ne kadar ömür verirse o kadar devam edeceğiz. Yani üstadın asliyetini ve keyfiyet bütününü yarınki nesillere olduğu gibi intikal davasındayız" dedi. Necip Fazıl Kısakürek'in çalışkanlığını anlatan oğlu Osman Kısakürek ise "Yapılacak işlerinin listesi olurdu. Bir, matbaaya gidilecek. İki, baskı takip edilecek. Üç, gazeteye yazı gidecek. Dört. Beş. Altı, yedi, sekiz dokuz. Maddeler bitince, onuncu madde ise 'İş düşünülecek. Yeni yapacak işi düşüneceksin. Benim söylememe gerek yok' derdi. O gayede o azimle bu günlere geldik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Üstat Necip Fazıl Kısakürek için başta Eyüpsultan Mezarlığı olmak üzere çeşitli yerlerde anma programları tertip edilecek. Kabri başında yapılacak ve sevenlerinin katılacağı programda, Kur'an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek.