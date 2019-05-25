Maarif Vakfı’ndan küçük Ecrin’e burs müjdesi

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Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde geçtiğimiz şubat ayında yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası sonrası geride kalan ailelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Maarif Vakfı'nın Kalkandelen'deki ilköğretim okulunda, Türk kurum ve kuruluşlarının davetli olduğu dün akşamki iftar programının özel misafiri olan 9 yaşındaki Ecrin'e eğitim bursu müjdesi verildi. Babasını elim kazada kaybeden küçük Ecrin'in mutluluğu ise gözlerinden okundu.İftar programı sonrası SABAH'a konuşan Maarif Vakfı Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları ve soydaşlarımızı eğitim alanında desteklemeye devam edeceğiz. Bu güzel kızımızın da kaliteli bir eğitim alarak ailesi ve milletine faydalı bir birey olarak yetişmesi için destek verecek olmaktan mutluluk duymaktayız." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara himayesinde gerçekleşen programda ülke genelindeki faaliyetler değerlendirildi.