Son dakika: Milas'ta korkutan deprem meydana geldi

Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem'in 3,5 şiddetinde olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre deprem Milas'ın Kuzyaka mevkinde meydana geldi. Deprem sonrası ilçede kısa süreli panik yaşandı. İşte Milas'taki deprem ve son depremler...
Giriş Tarihi: 25.5.2019 09:16Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 09:21
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; saat 08:00'de merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi Kuzyaka mevki olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.