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Son dakika: 'ta korkutan meydana geldi

Son dakika habere göre 'nın ilçesinde korkutan bir meydana geldi. Deprem'in 3,5 şiddetinde olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre deprem Milas'ın Kuzyaka mevkinde meydana geldi. Deprem sonrası ilçede kısa süreli panik yaşandı. İşte Milas'taki deprem ve son depremler...

Giriş Tarihi: 25.5.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 09:21
Son dakika: Milas'ta korkutan deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; saat 08:00'de merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi Kuzyaka mevki olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



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Son dakika: Milas'ta korkutan deprem meydana geldi
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