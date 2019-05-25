Öldürüp maç izlemeye gitmişler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bayrampaşa'da Süper Amatör Lig 6'ncı Grup'ta 5 ay önce oynanan Küçükköyspor-Yıldırım Bosnaspor maçı öncesi iki rakip takım taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanan ve darp edilen Muhammet Yücel'in (18) öldürülmesine ilişkin dava başladı. İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında "Kasten adam öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından müebbetle 4.5 yıl arasında değişen hapis istemiyle yargılanan tutuklu 7 sanık tahliye edilmedi. Müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Can Zorlu, "Bıçağı bacağına bir kez sapladım. Sonra oradan ayrılıp stada gittim" dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıkların olaydan sonra maç izlemeye gittiği, Yücel'i bıçakladığı iddia edilen Zorlu'nun kıyafetlerini stadyumda değiştirerek tuvalet boşluğuna attığı öne sürüldü.