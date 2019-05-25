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sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı burada! 26 Mayıs

Şans oyunları denildiği zaman ilk akla gelen oyun kuşkusuz çekiliş sonuçları oluyor. Zengin olma hayali kuran bireyler umut ve heyecan ile sonuçları bekliyorlar. Sayısal Loto çekilişleri bu akşam İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, kazandıran numaralar hangileri? 26 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 26.5.2019 00:43
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada! 26 Mayıs

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto, şans oyunları arasında vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlar arasında geliyor. Milyonlarca vatandaş umut ve heyecan ile sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda bu akşam gerçekleştirildi. İşte 25 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 26 MAYIS

Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilir. Kuponunuzdaki numaraları sorgulayarak büyük ikramiyenin size çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz…

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada! 26 Mayıs
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