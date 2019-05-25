Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada! 26 Mayıs

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto, şans oyunları arasında vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlar arasında geliyor. Milyonlarca vatandaş umut ve heyecan ile sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda bu akşam gerçekleştirildi. İşte 25 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 26 MAYIS

Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilir. Kuponunuzdaki numaraları sorgulayarak büyük ikramiyenin size çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz…

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto