‘Aynı işyerindeyiz nasıl uzaklaşayım’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki E.Ç ile 37 yaşındaki M.Ç. çifti 15 yıldır evlilik hayatı sürdürüyordu. Genç çiftler evliliklerinin ilerleyen günlerinde şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaşanan tartışmalar sonucunda çiftin evliliği zarara uğradı ve boşanma kararı alındı. Genç çift her ne kadar boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvursa da barışma ümidiyle aynı evde yaşamaya devam etti. Ancak ikili arasında yaşanan tartışmalar hız kesmeden devam ediyordu. Bir gün eşiyle tartışan E.Ç., kocası M.Ç.'den duyduğu hakaret içerikli sözler nedeniyle mahkemeye başvurarak kocasına uzaklaştırma kararı alınması talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi genç kadının, kocası tarafından hakarete maruz kaldığı gerekçesiyle M.Ç.'nin 6284 sayılı yasa gereği E.Ç.'ye 4 ay boyunca yaklaşmama kararı verdi. Ancak ikilinin aynı işyerinde çalışıyor olması uzaklaştırma kararıyla birlikte bir sarmala dönüştü. İşyerine gidemeyen genç adam, verilen kararın kendisini mağdur ettiğini ifade ederek mahkemenin kararına itiraz etti. Genç adam tarafından mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde çiftin aynı yerde çalıştığı ve uzaklaştırma kararı gereğince eşiyle ayrı ortamlarda bulunulmasının mümkün olmadığı anlatıldı. Verilen karardan dolayı işyerine gidemediğini söyleyen genç koca, iş sorumluluğunu yerine getirdiği takdirde kanunen suç işlemiş sayılacağı anlatıldı.İtiraz dilekçesini değerlendiren mahkeme 6284 sayılı kanunun amacının insanları korumak ve başkalarını mağdur etmek olmadığını ifade ederek yasanın istismar edildiği kanısına vardı ve uzaklaştırma kararını bozdu.