Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Down sendromlular için dünyayı dolaşıyor

Down sendromlular için dünyayı dolaşıyor

, kardeşi Erdem gibi olanların sesini duyurmak için işini bıraktı. 34 ülke dolaştı. Yanında götürdüğü kostümle zeybek oynayarak Türk kültürünü de tanıttı. Yaşadıklarını “ atlı yörük” hesabından dünyaya aktardı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019
Down sendromlular için dünyayı dolaşıyor
Türkiye'den motosikletiyle yola çıkarak önce Avrupa'nın kuzey noktası North Cape'ye, ardından Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer olan Japonya'daki Kuşimoto'ya ulaşan Adem Çolak 2 senede 34 ülke ve 44 bin kilometre yol katederek down sendromlu bireylerin sesini duyurmaya çalıştı. Down sendromu konusunda farkındalığını artırmak için 7 yıldır çalıştığı işten ayrılarak motosikletiyle dünya turu yapmaya karar veren Çolak, Down Sendromu Derneği iş birliğiyle başlatılan "Down To Earth Road" projesi kapsamında dünyayı turluyor. Başta down sendromlu kardeşi Erdem ve tüm down sendromlu bireylerin sesini dünyaya duyurmak isteyen Asya rotasının son durağı olan Japonya'da tüm parasını bitirince Türkiye'ye dönebilmek için 2 buçuk ay çalışarak para biriktirdi. Çolak, rotası üzerindeki down sendromu derneklerine Türk kahvesi ve nazar boncuğu hediye etti ve down sendromlu bireylerle röportajlar yaptı. Bir yandan da yanında götürdüğü geleneksel zeybek kostümüyle zeybek oynayarak gittiği ülkelerde Türk kültürünün gönüllü temsilcisi oldu, tüm yaşadıklarını "Demir atlı yörük" isimli sosyal medya hesaplarından dünyaya aktardı. 2 yıllık uzun motosiklet yolculuğunun ardından Türkiye'ye dönen ve yeni rotalar için hazırlanan Çolak, Gittiğim ülkelerde 50'den fazla down sendromlu birey ve 20 dernekle iletişim kurdum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Down sendromlular için dünyayı dolaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN