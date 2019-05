Down sendromlular için dünyayı dolaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'denmotosikletiyle yola çıkarak önce Avrupa'nın kuzey noktası North Cape'ye, ardından Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer olan Japonya'daki Kuşimoto'ya ulaşan Adem Çolak 2 senede 34 ülke ve 44 bin kilometre yol katederek down sendromlu bireylerin sesini duyurmaya çalıştı. Down sendromu konusunda farkındalığını artırmak için 7 yıldır çalıştığı işten ayrılarak motosikletiyle dünya turu yapmaya karar veren Çolak, Down Sendromu Derneği iş birliğiyle başlatılan "Down To Earth Road" projesi kapsamında dünyayı turluyor. Başta down sendromlu kardeşi Erdem ve tüm down sendromlu bireylerin sesini dünyaya duyurmak isteyen Asya rotasının son durağı olan Japonya'da tüm parasını bitirince Türkiye'ye dönebilmek için 2 buçuk ay çalışarak para biriktirdi. Çolak, rotası üzerindeki down sendromu derneklerine Türk kahvesi ve nazar boncuğu hediye etti ve down sendromlu bireylerle röportajlar yaptı. Bir yandan da yanında götürdüğü geleneksel zeybek kostümüyle zeybek oynayarak gittiği ülkelerde Türk kültürünün gönüllü temsilcisi oldu, tüm yaşadıklarını "Demir atlı yörük" isimli sosyal medya hesaplarından dünyaya aktardı. 2 yıllık uzun motosiklet yolculuğunun ardından Türkiye'ye dönen ve yeni rotalar için hazırlanan Çolak, Gittiğim ülkelerde 50'den fazla down sendromlu birey ve 20 dernekle iletişim kurdum" dedi.