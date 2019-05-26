Eşi uykuda öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı. Önceki gece Tuncay Tezcan (49) Ayşe Özlem Bağdemir'i (45) uyurken boğazını sıkarak öldürdü. Polis, Tezcan'ı Zeytinburnu'nda bir mezarlıkta bacağı kırık vaziyette yakaladı. Öte yandan İstanbul Pendik'te bir markette reyon görevlisi olan Hüseyin Karaketir (26) aynı markette çalışan Çağla A.'nın sevgilisi N. C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis N. C.'yi gözaltına aldı.