Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eşi uykuda öldürdü

Eşi uykuda öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019
Eşi uykuda öldürdü
İstanbul'da 7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı. Önceki gece Tuncay Tezcan (49) Ayşe Özlem Bağdemir'i (45) uyurken boğazını sıkarak öldürdü. Polis, Tezcan'ı Zeytinburnu'nda bir mezarlıkta bacağı kırık vaziyette yakaladı. Öte yandan İstanbul Pendik'te bir markette reyon görevlisi olan Hüseyin Karaketir (26) aynı markette çalışan Çağla A.'nın sevgilisi N. C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis N. C.'yi gözaltına aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi uykuda öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN