Kadın girişimcilerden işitme engellilere destek

BUGÜN NELER OLDU

Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde bulunan Hababam Sınıfı Müzesi'nde Zenfest Organizasyon ve Anadolu Sağırlar Derneği iş birliği ile işitme engelliler yararına 'Zenfest Alışveriş Festivali' düzenledi. Bugün sona erecek festivalde kadın girişimcilerin kendi el emekleri ile ürettikleri, takı, çanta, butik ürünler, el sanatları, resim gibi birçok ürün yer alıyor. Elde edilen gelirlerle hem kadın girişimcilere kazanç sağlanmış olacak hem de toplanan yardımlar Anadolu İşitme Engelliler Derneği'ne bağışlanacak. Zenfest Organizatörü Yasemin Alptekin festival hakkında bilgi vererek, "Anadolu Sağırlar Deneği ile birleşerek işitme engelliler için bir etkinlik düzenledik. Bu arada da kendi el emeği ile iş yapan kadınlara imkan sağlamış oluyoruz. İlçelerde, semtlerde bu tür el emeği işleri yapan kadınlarımız, yeni butik açmış kadın girişimcilerimiz buraya geliyor. Bu şekilde yaklaşık 50 girişimci kadınımıza da kazanç sağlamış oluyoruz. Hem onlar buradan faydalanıyor hem de işitme engellilerimiz için yardım toplanıyor" ifadelerini kullandı.