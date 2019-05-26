Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Mayıs 2019 Pazar

İstanbul başta olmak üzere Marmara'da birçok ilde etkisini gösteren sağanak yağışlar sona ermeye başlarken, yaz havası yavaş yavaş etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda da Pazar gününü dışarı aileleri ya da arkadaşlarıyla çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyen bireyler, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini açıklayarak, bireylerin merakını giderdi. Meteoroloji'nin paylaştığı son tahminlerde iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bilgisine yer verilirken, kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 5 derecelik bir düşüş olacağı belirtildi. Öte yandan, Karadeniz ve Doğu illeri sağanak yağışlara karşı uyarıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından İstanbul başta olmak üzere Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

İşte, detaylı rapor;