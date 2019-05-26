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'den son dakika ve uyarısı! Bugün ? 26 Mayıs 2019 Pazar

Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin tahminlerini son dakika olarak açıkladı. Böylelikle, Pazar gününü çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyenlerin yanıtını aradığı 'Bugün ?' sorusu da cevabına ulaştı. Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporlarında, için sevindirici haber gelirken birçok Karadeniz ve Doğu Anadolu için gök gürültülü uyarısında bulunuldu. Kuvvetli rüzgara karşı da vatandaşların tedbirli olmasını isteyen Meteoroloji, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkat çekti. Öte yandan, bugün İstanbul hava durumu ise parçalı bulutlu 25 derece olarak gözüküyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından 26 Mayıs 2019 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, merak ettiğiniz illeri görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 08:05
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Mayıs 2019 Pazar

İstanbul başta olmak üzere Marmara'da birçok ilde etkisini gösteren sağanak yağışlar sona ermeye başlarken, yaz havası yavaş yavaş etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda da Pazar gününü dışarı aileleri ya da arkadaşlarıyla çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyen bireyler, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini açıklayarak, bireylerin merakını giderdi. Meteoroloji'nin paylaştığı son tahminlerde iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bilgisine yer verilirken, kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 5 derecelik bir düşüş olacağı belirtildi. Öte yandan, Karadeniz ve Doğu illeri sağanak yağışlara karşı uyarıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından İstanbul başta olmak üzere Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

İşte, detaylı rapor;

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Mayıs 2019 Pazar
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