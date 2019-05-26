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'den son dakika sevindiren haberi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Mayıs

Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Böylelikle, haftanın ilk gününde gerek iş gerekse okullara gidecek olan bireylerin yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da netleşmiş oldu. Meteoroloji'nin bugüne ve yeni haftaya ilişkin yayımladığı tahminlerde sevindiren haber gelirken, sıcaklıkların artacağı bilgisine de yer verildi. Özellikle yarından itibaren Afrika eksenli sıcaklıkların etkisini göstermesi beklenirken, birçok şehirde 30'lu derecelerin görülmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin bugüne ilişkin raporunda ise hava durumu 26 derece olarak gözüküyor. Haberimizin detaylarından 27 Mayıs 2019 Pazartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 07:07
Meteoroloji'den son dakika sevindiren hava durumu haberi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Mayıs

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu tahminlerini son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Meteoroloji raporlarında ülke genelinde yağış beklenmezken, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artacağı aktarıldı. Öte yandan, yeni hafta ile beraber ülke genelinde sıcaklıklar artarken, Afrika üzerinden gelen hava dalgası neticesinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde 30'lu dereceler gözükecek.İstanbul hava durumu ise bugün parçalı ve az bulutlu olmak üzere 26 derece gözüküyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından merak ettiğiniz il ve bölgelere ilişkin Meteoroloji'nin son dakika tahminlerini bulabilirsiniz.

İşte, 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü için ayrıntılı rapor;

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Meteoroloji'den son dakika sevindiren hava durumu haberi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Mayıs
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