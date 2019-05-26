Meteoroloji'den son dakika sevindiren hava durumu haberi! Bugün hava nasıl olacak? 27 Mayıs

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu tahminlerini son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Meteoroloji raporlarında ülke genelinde yağış beklenmezken, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artacağı aktarıldı. Öte yandan, yeni hafta ile beraber ülke genelinde sıcaklıklar artarken, Afrika üzerinden gelen hava dalgası neticesinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde 30'lu dereceler gözükecek.İstanbul hava durumu ise bugün parçalı ve az bulutlu olmak üzere 26 derece gözüküyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından merak ettiğiniz il ve bölgelere ilişkin Meteoroloji'nin son dakika tahminlerini bulabilirsiniz.

İşte, 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü için ayrıntılı rapor;