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Minik Ecrin olayından haberleri gelmeye devam ediyor! Üvey amca Özkan Ecrin’in fotoğrafını…

20 gündür kayıp olan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin programında tanıştığı Ecrin Kurnaz’ın kayboluşunda çelişkiler ve korkunç şüpheler gözlemleniyor. Hem üvey amca Özkan'ın hem de babaanne Hacer'in kıyafetleri de incelenmek üzere labaratuvara gönderildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ilk kez Ecrin'in annesi Sevcan'ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz yayına katıldı. Olay aile hakkındaki iddialar akıl alır cinsten değil; Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve detayları burada…

Giriş Tarihi: 26.5.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 09:24
Minik Ecrin olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Üvey amca Özkan Ecrin’in fotoğrafını…

Programı'nda 20 gündür kayıp olan ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Hayatını kaybeden Ecrin'in babası olarak bilinen Cengin Bey'in annesi Fatma Hanım; "Sevcan, meğer Deniz'in yatağına giriyormuş, bunları gören küçük kardeşi Özkan da dayısına arayarak durumu haber vermiş. Özkan; telefonu açınca dayı karının koynunda ağabeyim var demiş." ifadelerini kullandı. Özkan Kurnaz da bu durumu kabul edip defalarca abisi Deniz Kurnaz ile yengesi Sevcan Kurnaz'ı uyardığını ifade ederek "adamın evinde yiyorsunuz içiyorsunuz kalıyorsunuz insan dayısının hanımına bu gözle bakar mı sizi dayıma söylerim" dediğini anlattı.

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Minik Ecrin olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Üvey amca Özkan Ecrin’in fotoğrafını…
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