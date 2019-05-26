Öldürme kastım yoktu yanlışlıkla isabet etti

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Konya'nın Doğanhisar İlçesinde, MHP'den Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu'yu(42), seçimlerden sonra teşekkür etmek için billboardlara astırdığı teşekkür afişin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, öldüren önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) savunması şaşırttı. Öztoklu'nun, otopside göğsünün 4 yerinden bıçaklandığı tespit edilmesine rağmen zanlı, "Belediye çalışanlarından Ümit Kalkan'ın, afişleri yırtanlara küfür ettiğini duyunca sinirlendim ve yanımda taşıdığım bıçağı çıkartarak sallamaya başladım. Bıçak Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya isabet etmiş. Benim Öztoklu'yu öldürme kastım yoktu" diyerek kendisini savundu.Güvenlik önlemleri gerekçesiyle Akşehir İlçesinde sorguları yapılan katil zanlısı, babası ve amcası tutuklandı. Bu arada, sosyal medya hesaplarından, öldürülen Öztoklu için "Başkan çok kaşınıyor ölecek" şeklinde tehdit paylaşımında bulunan İrfan K. (44) ile Necmi Y. de (20) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.