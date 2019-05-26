Şafakta suçüstü

SABAH, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği ve "Komandolar" olarak adlandırılan Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı şafak operasyonlarını izledi. 9 şubenin 15 operasyonunda 64 şüpheliye kelepçe takıldı. 2018'in başından bu yana İstanbul'da 15 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçiren Narkotik Masası polisleri, bir zehir yuvasına baskında değeri 1 milyon lirayı aşkın uyuşturucu madde buldu. Uyuşturucu imalatı tezgahına dönüştürülmüş mutfak tezgahındaki askıya asılı kepçede kokain vardı. Saat 06.00... İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, üç farklı operasyonun toplantısı için Beyoğlu'nda buluşuyor. Ekip şefi, suçüstü yakalanması planlanan hedef şüphelilerin teknik takip tutanaklarına da giren fotoğraflarını cep telefonundan bütün polislere gösteriyor: Ardından zırhlı araçlara biniliyor ve yola çıkılıyor. Hedef adrese metreler kala polis telsizlerindeki anonslar peşpeşe geliyor.

Akrep1 takip et bizi, hareketlerimizi izleyin tamam.

Anlaşıldı Kaptan9

Hazırlanın arkadaşlar.

Akrep2 üst sokaktan giriş yapın. Doğrudan daireye çıkıyorsunuz.

Hep birlikte arkadaşlar Allah yardımcınız olsun. Özel Harekat Polisleri en önde, sokak sokak uyuşturucu satıcısı avlayan Narkotimler ikinci sırada, biz ise onların arkasında... Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan iki şüphelinin Beyoğlu'nda kaldıkları daireye girerken, apartmanı kaplayan sessizlik suç yuvasının açılmayan kapısını döven 50 kilo koçbaşının gür sesi ile bozuluyor. Kırılan kapının ardından satışa hazır hale getirilmiş 36 kilo uyuşturucu ve 3 zehir taciri çıkıyor. Uyuşturucu satıcıları D.E., T.A. ve K.L.'nin yeni adresleri Metris Cezaevi... Narkotimlerin sonraki ardresleri Bağcılar ve Fatih. Uyuşturucu imalatı yapan "Torbacı"lara satışa çıkmaya hazırlandıkları günün sabahında Cerrahpaşa Mahallesi'nde suçüstü basıldı.



KAPI MASRAFINI POLİS ÖDÜYOR

Operasyonda en önemli şey hız... Dairenin kapısı 11 saniyede kırılıyor. Şüphelilere anlık şok yaşatılıyor. Evdeki arama 48 dakika sürüyor. 4 şüpheli, yerde yüz üstü yatarken telaşlı yüz ifadeleriyle arama yapan polisin nerelere baktıklarını izliyor. Evin mutfak tezgahı tam bir uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmüş. Mutfak askısından sallanan bir çorba kasesinin içerisinde parça parça haline getirilmiş kokain var. Deliller poşetlere konuyor. Zehir yuvasında piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 421 gram esrar maddesi, 133 gram kokain bulunuyor. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 lira ile 100 dolara el konuluyor. Zehir tacirlerinin uyuşturucu servisinde kullandıkları bir araç da İstanbul Emniyeti'nin otoparkına çekiliyor. Suç yuvasında bulunan bir silah, bir otomatik tüfek, altı mermi de geçmişte herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadıklarının tespiti için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderiliyor. 2018'den bu yana bin 246 şüpheli yakalayan İstanbul Narkotik Masası Polisleri, M.A., S.B., M.A. ve S.S.'yi adresteki aramalar tamamlandıktan sonra daireden çıkarıyor. Daireden en son ayrılan polis ışıkları söndürüyor, doğalgazı kesiyor, su ve elektrik vanalarını kapatıyor ve kapıya mührü vuruyor. Tüm yaşananlar tutanaklara da geçiriliyor. Kırılan kapının masrafını da emniyet karşılıyor.



SOYGUN ÇETESİNE BÜYÜK ŞOK

BIR diğer şafak operasyonu ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hedefte, farklı ilçelerde silahlı soygun olaylarına karışmış azılı bir çete var. Ataşehir'deki adrese giriliyor. Karşımızda korkuları yüzüne vurmuş üç çete üyesi var. Sonuç aydınlanan 12 silahlı soygun olayı ve üç tutuklu...



TERÖR YUVALARINA BASKIN

KATILDIĞIMIZ Özel Harekat destekli dördüncü operasyon terör yuvalarına... 2017'de terör örgütü DEAŞ üyesi terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Sinan Acar'ın ismi verilen Başakşehir'deki operasyonda hücre evinde kalan 12 yabancı terörist yakalanıyor. Parkenin altından silahlar çıkıyor. Cam odalarda akşamları elektrik açılması yasak. Televizyon yok.

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