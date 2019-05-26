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Haberi | hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak kimdir?

Usta oyuncu 'ın hayatını kaybettiği haberi ajanslara olarak düştü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda oğlu ünlü şarkıcı 'da yaşamını yitirmişti. Bugün gelen haber doğrultusunda birçok tiyatro ve sinema filminde yer almış olan Türk sanat dünyasının unutulmaz isimlerinden Eşref Kolçak kimdir?

Giriş Tarihi: 26.5.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 18:42
Son Dakika Haberi | Eşref Kolçak hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak yaşama gözlerini yumdu! Gelen son dakika bilgisine göre Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Peki, Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak kimdir? İşte detaylar...

EŞREF KOLÇAK HAYATINI KAYBETTİ! EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

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Son Dakika Haberi | Eşref Kolçak hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak kimdir?
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