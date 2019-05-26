Tangöze’nin korunma talebine ret

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Eski eşi Kaan Tangöze'den tekme ve yumruk yediği iddiasıyla 3 ay korunma kararı aldıran Seçkin Piriler'e karşı Tangöze ile yeni eşi Kıvılcım Ural korunma istedi. Piriler'in kameralar önünde kişilik haklarına saldırı niteliğinde açıklamalarda bulunduğunu iddia eden yeni evli çift, kendilerine psikolojik şiddet uygulandığını ve hakaret içerikli mesajlar gönderildiğini iddia etti. Mahkeme Piriler'in kanunu ihlal eden bir eylemi olmadığını belirterek Tangöze çiftinin korunma talebinin reddine karar verdi. Tangöze'den 3 yıl önce boşanan Piriler, iki hafta önce tehdit ve darp edildiği iddiasıyla mahkemeden korunma istemişti. Mahkeme de Tangöze'nin 3 ay süreyle şiddet mağduru Piriler'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, evine yaklaşmamasına karar vermişti. Tangöze ile Ural çifti, iki hafta sonra Piriler'den korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çiftin avukatı Özlem Hatice Bakırcı, mahkemeye verdiği korunma talepli dava dilekçesinde Piriler'in basında sürekli müvekkilleri hakkında rencide edici ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde açıklamalarda bulunduğunu iddia etti. Mahkeme ise çiftin korunma talepli dilekçesini reddetti. Talep 6284 sayılı kanunu ihlal eden bir eylem olmadığı belirtilerek reddedildi.