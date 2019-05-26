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kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, H.A. (40), cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 14:30
Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.

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Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler
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