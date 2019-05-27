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24. dönem sınav giriş belgesi hızlı sorgula! 2019 Polis Akademisi (PA) ile 3 bin kadın polis alımı süreci

alımları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Polis Akademisi tarafından alım süreçleri merak edilen 24.Dönem POMEM sınav giriş belgeleri yayınlandı. Polis olmak isteyen binlerce aday 24.Dönem POMEM sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Resmi sayfada yapılan duyuru şu şekilde; 24. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilir. Haberimizin devamında 24.Dönem POMEM giriş belgesi 3 bin kadın polis alımı süreci hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.5.2019 17:33
24. dönem POMEM sınav giriş belgesi hızlı sorgula! 2019 Polis Akademisi (PA) ile 3 bin kadın polis alımı süreci

Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi 24.Dönem POMEM alımları sürecini kontrol ediyorlar. 24.Dönem POMEM sınav giriş yerleri yayınlandı. Polis Akademisi'nin resmi sitesinden sınava nereden gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Bilindiği üzere 24. Dönem POMEM başvuruları 22 Nisan'da sona ermişti. 24. dönem POMEM'de 3 bin kadın polis memuru alınacak duyurusu yapılmıştı. Adaylar sınava girecekleri yeri öğrenmek için belgelerin açıklanmasını bekliyordu. Sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte detaylar…

24. Dönem Polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. İşte merak edilen detaylar…

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24. dönem POMEM sınav giriş belgesi hızlı sorgula! 2019 Polis Akademisi (PA) ile 3 bin kadın polis alımı süreci
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