24. dönem POMEM sınav giriş belgesi hızlı sorgula! 2019 Polis Akademisi (PA) ile 3 bin kadın polis alımı süreci

Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi 24.Dönem POMEM alımları sürecini kontrol ediyorlar. 24.Dönem POMEM sınav giriş yerleri yayınlandı. Polis Akademisi'nin resmi sitesinden sınava nereden gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Bilindiği üzere 24. Dönem POMEM başvuruları 22 Nisan'da sona ermişti. 24. dönem POMEM'de 3 bin kadın polis memuru alınacak duyurusu yapılmıştı. Adaylar sınava girecekleri yeri öğrenmek için belgelerin açıklanmasını bekliyordu. Sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte detaylar…

24. Dönem Polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. İşte merak edilen detaylar…