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25 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı! Babası azmettirmiş eniştesi öldürmüş

ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 25 yıl önce işlenen cinayettin failleri yakalandı. O zaman henüz 23 yaşında olan S.Ç.’nin babasının azmettirmesi sonucu eniştesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 17:17
25 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı! Babası azmettirmiş eniştesi öldürmüş

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar kapsamında 1994 yılında S.Ç. isimli genç kızın kasten öldürülmesi olayında şüpheli olarak değerlendirilen kişilere ulaşıldı. Maktul ile akrabalık bağı bulunan şahıslara yönelik İstanbul Arnavutköy ve Kocaeli Karamürsel ilçelerinde bulunan adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı! Babası azmettirmiş eniştesi öldürmüş

BABASI AZMETTİRDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin alınan ifadelerinde, S.Ç.'nin 1994 yılında evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K.'nın, halası V.M. ve halasının eşi M.M. isimli şahısları S.Ç.'yi öldürmesi için azmettirdiği iddia edildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Hala V.M.'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini ve yemeğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği, halasının eşi M.M.'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada genç kızı boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin olayı itiraf etmeleri üzerine tüm gerçekler gün yüzüne çıktı.

TUTUKLANDIRLAR

Olay mahalinde maktuleye ait cesetin bulunmasına yönelik ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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25 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı! Babası azmettirmiş eniştesi öldürmüş
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