Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar kapsamında 1994 yılında S.Ç. isimli genç kızın kasten öldürülmesi olayında şüpheli olarak değerlendirilen kişilere ulaşıldı. Maktul ile akrabalık bağı bulunan şahıslara yönelik İstanbul Arnavutköy ve Kocaeli Karamürsel ilçelerinde bulunan adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralandı! Babası azmettirmiş eniştesi öldürmüş

BABASI AZMETTİRDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin alınan ifadelerinde, S.Ç.'nin 1994 yılında evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K.'nın, halası V.M. ve halasının eşi M.M. isimli şahısları S.Ç.'yi öldürmesi için azmettirdiği iddia edildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Hala V.M.'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini ve yemeğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği, halasının eşi M.M.'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada genç kızı boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin olayı itiraf etmeleri üzerine tüm gerçekler gün yüzüne çıktı.

TUTUKLANDIRLAR

Olay mahalinde maktuleye ait cesetin bulunmasına yönelik ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.