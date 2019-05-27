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2019 - Adliyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Adliyeler pek çok hukuki konuda vatandaşların işinin düştüğü resmi bir devlet kurumudur. İçinde savcılıklar, mahkemeler ve icra daireleri bulunmaktadır ve Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar. Adliyede işi olan vatandaşların en çok merak ettiği konular başında 2019 gelmektedir. Adliyelerin saat kaçta açılıp, saat kaçta kapandığını merak eden vatandaşlar Google arama motorunda araştırmalarını sürdürüyor. Adliye 2019 - Adliyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.5.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 01:58
Adliye çalışma saatleri 2019 - Adliyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Adliyenin başlıca görevleri, hukuk kurallarına göre hareket edip yasalara uymak, insanlar arasındaki problemleri bu bina içerisindeki görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözmek, suçlu şahıslar için yakalama gibi kararlar ve beraat vermek, olay sonrası kişilerin ifadelerini almak ve vatandaşların adli sicil kaydını tutmaktır.

ADLİYELER SAAT KAÇTA AÇILIP, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Adliyeler ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve bunun yanında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

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