Adliye çalışma saatleri 2019 - Adliyeler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Adliyenin başlıca görevleri, hukuk kurallarına göre hareket edip yasalara uymak, insanlar arasındaki problemleri bu bina içerisindeki görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözmek, suçlu şahıslar için yakalama gibi kararlar ve beraat vermek, olay sonrası kişilerin ifadelerini almak ve vatandaşların adli sicil kaydını tutmaktır.

ADLİYELER SAAT KAÇTA AÇILIP, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Adliyeler ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve bunun yanında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.