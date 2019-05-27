İslam alemi için oldukça büyük önem taşıyan 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına yaklaştık. Müslümanlar Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmeye çalıştılar. Bu önemli ve anlamlı ayın sonlarına geldiğimiz şu günlerde Ramazan bayramı coşkusunu tüm islam alemi olarak yaşayacağız. Ramazan bayramında arefe günü çalışıp çalışmadıklarını merak eden bireyler ise konuyla ilgili araştırmalara başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık. Arefe günü ne zaman? Ramazan arefesi resmi tatil mi yarım gün mü? İşte yanıtı...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? RAMAZAN AREFESİ RESMİ TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı konusu bireyler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama daha önce yapılmıştı. İşte o sorunun cevabı...