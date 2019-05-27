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’ta eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

'ta dehşet anları! Beşiktaş’ta güpegündüz cadde ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden şahıs, kendilerini ayırmak isteyen esnafa ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Bıçakla dehşet saçan şahıs esnaflar tarafından uzaklaştırılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 09:56
Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.50 sıralarında Akaretler Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşiyle cep telefonu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Cadde ortasında tartışan çift arasında bir süre sonra arbede çıktı. O esnada dışarıda cep telefonuyla konuşan esnaf Yusuf Sümbül (35), çiftin kavga ettiği görünce şahsa, sakin olmalarını söyledi. Şahsın, "bana karışma eşim" demesi üzerine Sümbül, "Tamam eşin olabilir ama burada bu şekilde olmaz. Başka şekilde halledin" diyerek karşılık verdi. Ardından da şahıs eşiyle tartışarak ve itişerek uzaklaştı.

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Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi
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