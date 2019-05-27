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Bugün gram ve çeyrek ne kadar? 28 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları

hakkındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı'da bugün ? Ülkemizde en çok tercih edilen birikim araçlarının başında da altın gelir, bu da bireylerin sosyal olarak ve ekonomik olarak altın fiyatları konusunda araştırmalar yapmasına neden olur. Düğünlerde gelin ve damada en çok hediye edilen nesne de kuşkusuz altındır, bu minvalde 28 Mayıs altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini, anlık değişimleri ve güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 07:10
Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları

Özellikle son dönemde konusunda dikkat çekici son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gram altına olan talep fiyatlarındaki değişimlerden sonra daha da arttı. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturuyor. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve anlamlı bir yatırım aracıdır. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız en çok yatırım yapılan nesne altındır. 28 Mayıs gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki en doğru bilgileri burada bulabilirsiniz....

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Mayıs Salı günü 250,66 TL'den alınırken 250,74 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Düğünlerde de gram altın hediyeleri dikkat çekmeye başladı.

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Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları
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