Dev Kur-an sahibini bekliyor

2017 yılı Kadir Gecesi gördüğü bir rüyadan etkilendiği ve bunun üzerine bu eseri yapmaya başladığını ifade eden Cülfük çalışmalarını kendi matbaa atölyesinde ekibiyle beraber tamamladı. Türkiye'de basılı en büyük Kur'an-ı Kerim'i yaptıklarını ifade eden Cülfük eserin özelliklerini "Kuşe kâğıt üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden temin ettiğimiz sayfaları bastık. 70'e 100 santimetre uzunluğundaki kâğıtları mat bir laminasyon ile koruyucu olması için kapladık. Piksel ve seligraf destekli baskı yapıldı. Elle yazılmış bu büyüklükte eser var ama basılmış yok. Eserimiz yaklaşık 70 kilo ağırlığında" ifadeleriyle anlattı.

ÇAMLICA CAMİSİ'NE GÖTÜRÜLEBİLİR

Eserin nerede sergileneceğinin henüz belli olmadığını söyleyen Cülfük "Bu eser benim için çok özeldi. Çevremden bu işi yaparken olumlu tepkiler aldım. Bu eser birçok yerde sergilenebilir. Şu an bazı yerlerden teklifler geldi. Bu Ramazan ayı içerisinde Sultanahmet'teki Kitap Fuarı'nda sergilenebilir, Çamlıca Camisi'ne götürülebilir. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitlerimiz için bir kere Yasin Suresi'nin bu kitaptan okunmasını istiyorum. Ben aslında 2.5 metrekare boyutunda bir eser yapıp Guinness rekorlar kitabına girmek istiyordum. Bir sonraki öyle olacak. Onu yapınca Kabe'ye göndermek istiyorum" şeklinde konuştu.