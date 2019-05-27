GSB mülakat sonuçlarının açıklanması için adaylar gün saymaya başladı. GSB mülakat sürecinin 17 Mayıs'ta tamamlanmasıyla birlikte mülakata giren adaylar sürecin sonuçlanması için bekliyor. Peki GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte o ayrıntılar..

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ZORUNLULUĞU

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılacak personel alımında mülakat süreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Mayıs'ta başlatılmış ve 17 Mayıs'ta sona erdirilmişti.



Söz konusu personel alımının mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.