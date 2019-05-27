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bu hafta Ramazan Bayramı indirimlerini içeriyor! 31 Mayıs BİM kataloğu aktüel ürünler listesi

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde Ramazan Bayramı için büyük fırsatlar bulunurken, mutfağını zenginleştirmek isteyenler için de çeşitli ürünler bulunuyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, Ramazan Bayramı indirimleri ile 31 Mayıs BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 27.5.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 10:43
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta Ramazan Bayramı indirimlerini içeriyor! 31 Mayıs BİM kataloğu aktüel ürünler listesi

Haftanın 31 Mayıs Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Dijitsu marka sıcak soğuk su sebili olarak bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli Ramazan Bayramı indirimleri bulunurken, çocuk oyuncaklarından giyime kadar oldukça çeşitli bir liste var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 31 Mayıs Mayıs BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta Ramazan Bayramı indirimlerini içeriyor! 31 Mayıs BİM kataloğu aktüel ürünler listesi
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