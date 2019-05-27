Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadir Gecesi ibadetleri, kılınacak namazları nelerdir? Kadir Gecesi duaları neler?

ibadetleri, kılınacak namazları nelerdir? neler?

İslam dünyasını şereflendiren ’nde bol bol ibadetler edilecek, kuranlar okunacak ve namazlar kılınacak. Kadir Gecesinde ibadet özellikle akşam namazıyla başlar ve sabah ağarıncaya kadar devam eder. Bu süre içerisinde Allah'a kulluk ve yakarış anlamında yapılabilecek çokça ibadet bulunmaktadır. 2019 Kadir Gecesi namazında yine camiler dolup taşacak. Müminler bu gece bol bol ibadet edip, dualar eder. İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden Kadir Gecesi’nde kılınacak namazlar ise araştırılıyor. On bir aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin önemine değinecek olursak bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner. İşte mübarek , namazları ve duaları…

Giriş Tarihi: 27.5.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 09:55
Kadir Gecesi ibadetleri, kılınacak namazları nelerdir? Kadir Gecesi duaları neler?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler önem arz ediyor. Bol bol dua okunup, ellerin semaya açılacağı Kadir Gecesi ibadetleri, dualarına ve kılınacak namazlarına haberimizde yer verdik. 7'den 70'e herkesin bildiği gibi Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder. Peki Kadir Gecesi namazları, duaları ve yapılacak ibadetleri nelerdir? İşte mübarek Kadir Gecesi ibadetleri...

Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ibadetlerini, dualarını ve kılınacak namazlarına haberimizin devamında ulaşabilir…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Gecesi ibadetleri, kılınacak namazları nelerdir? Kadir Gecesi duaları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN