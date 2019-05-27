Kadir Gecesi ibadetleri, kılınacak namazları nelerdir? Kadir Gecesi duaları neler?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler önem arz ediyor. Bol bol dua okunup, ellerin semaya açılacağı Kadir Gecesi ibadetleri, dualarına ve kılınacak namazlarına haberimizde yer verdik. 7'den 70'e herkesin bildiği gibi Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder. Peki Kadir Gecesi namazları, duaları ve yapılacak ibadetleri nelerdir? İşte mübarek Kadir Gecesi ibadetleri...

Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ibadetlerini, dualarını ve kılınacak namazlarına haberimizin devamında ulaşabilir…