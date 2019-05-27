Katil damat 5 ay sonra yakalandı

Olay, 3 Ocak gecesi saat 23.10 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta meydana geldi. 50 yaşındaki Kader Erenuluğ'un yaşadığı daireden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, daireye girdiklerinde Erenuluğ'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kader Erenuluğ'un öldüğü tespit edildi. Erenuluğ'nun daire kapısında yakın mesafeden başına ateş edildiği saptandı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kader Erenuluğ'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Erenuluğ'nun kızı ile dini nikahla evli olan, birçok suçtan kaydı bulunan 36 yaşındaki damadı Okan Başkurt olduğunu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından otomobille kaçtığı belirlenen Başkurt'u yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş polisi, Başkurt'un Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda katil zanlısı damat Okan Başkurt gözaltına alındı. 5 ay sonra polisleri karşısında gören Başkurt büyük şaşkınlık yaşadı.