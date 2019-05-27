Metro kaçta kapanıyor? 2019 Metro açılış ve kapanış saatleri

Toplu taşıma araçları arasından en rahat ve en çok tercih edilenlerden biri olan metro ulaşımı günde yüzlerce vatandaşa hizmet sağlıyor. Metro ulaşımının çok tercih edilmesiyle birlikte zaman zaman gelen değişiklikler aynı zamanda çokça fazla sayıda da sorunun yanıtsız kalmasına sebep oluyor. Vatandaşların aklına takılan birkaç sorudan biri olan metro ulaşımının açılış ve kapanış saatleri ise en önemli sorulardan biri. Yıl içinde gelen çeşitli düzenlemeler ve güncellemeler de bu kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Bu durumu gidermek amacıyla Türkiye'nin en çok 5 ilinde faaliyet gösteren metronun çalışma saatlerini sizler için belirledik. İşte metronun çalışma saatleri:

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

Ramazan ayı sebebiyle metro seferlerine gelen güncellemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinden alınan bilgilere göre şu şekildedir:

"Ramazan Ayı boyunca M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda sefer saatleri uzatılmıştır.

Yapılan düzenleme ile seferlerimiz hafta içi gece saat 01:00'a kadar, Cuma ve Cumartesi günleri gece saat 02:00'a kadar uzatılmıştır. T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyerloti hatlarında sefer uzatması yapılmayacak olup normal tarifelerinde işletme yapılacaktır.

Not: TCDD tarafından işletilmekte olan B1 Halkalı-Gebze Banliyö Hattı (Marmaray) seferleri de hafta içi gece saat 01:00'a, Cuma ve Cumartesi günleri 02:00'a kadar uzatılmıştır."