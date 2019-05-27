Kaybolan Ecrin Kurnaz olayına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı! Üvey amca Özkan Ecrin’in fotoğrafını…

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda 20 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Hayatını kaybeden Ecrin'in babası olarak bilinen Cengin Bey'in annesi Fatma Hanım; "Sevcan, meğer Deniz'in yatağına giriyormuş, bunları gören küçük kardeşi Özkan da dayısına arayarak durumu haber vermiş. Özkan; telefonu açınca dayı karının koynunda ağabeyim var demiş." ifadelerini kullandı. Özkan Kurnaz da bu durumu kabul edip defalarca abisi Deniz Kurnaz ile yengesi Sevcan Kurnaz'ı uyardığını ifade ederek "adamın evinde yiyorsunuz içiyorsunuz kalıyorsunuz insan dayısının hanımına bu gözle bakar mı sizi dayıma söylerim" dediğini anlattı.

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