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Polis memuru kadın meslektaşını vurdu

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Polis memuru kadın meslektaşını vurdu
Diyarbakır'da Fabrika Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan Merve Ünal hayatını kaybetti. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Muharrem Y.'nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.
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Polis memuru kadın meslektaşını vurdu
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