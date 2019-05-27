Ramazan Bayramı arife gününde yarım gün izin kullanılır mı? Arife günü resmi tatil mi?

Bu sene Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil vatandaşları bekliyor. Kimi aileler tatile kimi aileler de akraba ve dost ziyaretleri için memleketlerine gidecekler. Bu aşamada özel sektörde çalışan vatandaşlar bayram tatilini 9 gün yapmak için arife günü yarım gün yıllık izin kullanılır mı? 3 Haziran arife günü resmi tatil mi tam gün tatil mi? sorusunun cevabını araştrııyor.

Bazı özel sektör holdinglerinde işverenler, çalışanlara açıkladığı metinlerde tatillerini 9 güne uzatmak isteyen vatandaşların hem arife günü yarım gün idari izinli sayılacağını aynı zamanda 7 Haziran Cuma gününün de yıllık izin kapsamında kabul edileceğini açıkladı.

ARİFE GÜNÜ YARIM GÜN YILLIK İZİN KULLANILIR MI?

Arife günü yarım gün yıllık izin kullanılacak mı sorusunun yanıtını konu hakkında uzman olan Cem Kılıç, Milliyet gazetesine açıkladı:

"Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır.

İş Kanunu'nun 56. maddesine göre; "yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir."

Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. Konu farklı şekilde yorumlanabiliyor."