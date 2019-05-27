Ramazan Bayramı ne zaman? Arife günü resmi tatil mi?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Bunun üzerine yapılan açıklamalara göre 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü sayılırken bayramın bitiş tarihi ise 6 Haziran Perşembe olarak belirlendi. Bunun yanı sıra arife gününün tatil olup olmayacağını merak eden vatandaşlar içinse karar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre arife günü resmi tatil olarak ilan edilirken özel sektör içinse yarım gün tatil olacak.

Arife Günü nedir? Arife Günü neden önemlidir? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitiminden itibaren gelen Ramazan Bayramı'ndan önceki gün olarak tanımlanan gün Arife Günü'dür. İslam açısından oldukça öneme sahip olan bu mübarek gün Ramazan Bayramı'nın da gelişi olarak kutlanır.

Arife günü yarım gün yıllık izin kullanılacak mı sorusunun yanıtını konu hakkında uzman olan Cem Kılıç, Milliyet gazetesine açıkladı:

"Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır.

İş Kanunu'nun 56. maddesine göre; "yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir."

Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. Konu farklı şekilde yorumlanabiliyor."