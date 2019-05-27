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öncesi o maaşlar hesaplara yatacak mı? İşte detaylar...

Ramazan Bayramına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar maaşlarının hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Emeklilerin hesaplarına 1000 liralık ödemelerin 27-31 Mayıs arasında yatırılması beklenirken engelli ve yaşlılık maaşları ’ndan önce hesaplara yatırılacak mı? sorusu zihinleri meşgul ediyor. Peki, engelli ve yaşlılık maaşları bayramdan önce yatırılacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 01:57
Ramazan Bayramı öncesi o maaşlar hesaplara yatacak mı? İşte detaylar...

Engellilik ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde maaş ödemesi yapılacak mı? sorusunu merakla Google arama motorunda aramaya devam ediyor. Emekli vatandaşlara ödemesi yapılacak olan 1000 tl'lik ödemelerin 27-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, engelli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşların ödemeleri olacak mı? soruları da gündeme gelmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesi o maaşlar hesaplara yatacak mı?

ENGELLİLİK VE YAŞLILIK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

İşte detaylar...

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Ramazan Bayramı öncesi o maaşlar hesaplara yatacak mı? İşte detaylar...
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