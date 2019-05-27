Ramazan Bayramı öncesi o maaşlar hesaplara yatacak mı? İşte detaylar...

Engellilik ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde maaş ödemesi yapılacak mı? sorusunu merakla Google arama motorunda aramaya devam ediyor. Emekli vatandaşlara ödemesi yapılacak olan 1000 tl'lik ödemelerin 27-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, engelli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşların ödemeleri olacak mı? soruları da gündeme gelmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesi o maaşlar hesaplara yatacak mı?

ENGELLİLİK VE YAŞLILIK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

İşte detaylar...